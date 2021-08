இப்படி ஒரு சிக்கலில் ஓபிஎஸ்.. போடி தேர்தல் வெற்றி செல்லுமா, செல்லாதா? ஹைகோர்ட் அதிரடி நோட்டீஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: போடிநாயக்கனூர் தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ.வும், முன்னாள் துணை முதல்வருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெற்றியை எதிர்த்த தேர்தல் வழக்கில், தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே, சசிகலா விவகாரத்தால், கட்சியை பலப்படுத்துவது பற்றி, பலத்த சிந்தனையில் உள்ள அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு, இந்த வழக்கு மற்றொரு நெருக்கடியாக பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The Chennai High Court has ordered the Election Commission and O. Panneerselvam to respond in the election case against the victory of AIADMK MLA and former Deputy Chief Minister O. Panneerselvam from Bodinayakkanur constituency.