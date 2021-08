நெடுஞ்சாலைகளில் எழுதப்படும் அரசியல் விளம்பரங்களால் மக்கள் உயிருக்கு ஆபத்து.. தடுக்க என்ன வழி?

Chennai

சென்னை: அந்தக் கட்சி, இந்த கட்சி என்று கிடையாது.. எல்லா கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த விஷயத்தில் ஒரே மாதிரிதான். நெடுஞ்சாலை பாலங்கள் மீது எழுதப்பட்டு.. பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு காரணமாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் "தலைவா வாழ்க.." வகையறா, விளம்பரங்கள் பற்றி தான் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம்.

பிற எந்த மாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டாலும், தமிழ்நாட்டில் தான் இதுபோன்ற நெடுஞ்சாலை சுவர் விளம்பரங்கள் அதிகமாக கண்ணை உறுத்துவதை நீங்கள் கவனிக்க முடியும்.

உள்ளூர் கட்சி நிர்வாகிகள் முதல், மாநில அளவிலான தலைவர்கள் வரை.. அவ்வளவு ஏன்.. தேசிய தலைவர்கள் பெயரை கூட இதில் எழுதி, அதற்கு விதவிதமான வண்ணம் தீட்டி , கட்சியின் சின்னங்களையும் வரைந்து வைத்திருப்பதை, இதுவரை நீங்கள் கவனித்ததில்லை என்றால், கண்டிப்பாக அடுத்த முறை கவனித்துப் பாருங்கள்.

Political advertisements are written on the wall in the highway side bridges and flyovers causing accidents. The advertisements are hiding the roadside reflectors & name boards which are very helpful for the vehicle drivers.