புத்தாண்டு நள்ளிரவில் கோவில்களை திறந்தால் முற்றுகை போராட்டம்.. இந்து மக்கள் கட்சி எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நள்ளிரவு கோவில்கள் திறக்கப்பட்டால் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலகங்கள் முன்பு இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என இந்து மக்கள் கட்சியினர் அறிவித்துள்ளனர். நள்ளிரவில் கோவில்களைத் திறப்பது ஆகம விதிகளுக்குப் புறம்பானது என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தையொட்டி, டிசம்பர் 31ஆம் தேதி நள்ளிரவில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் நடை திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கு இந்து அமைப்புகள் ஆண்டுதோறும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு கோவில்கள் நள்ளிரவில் திறக்கப்பட்டால் இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

Hindu Makkal Katchi has announced that if the temples are opened at midnight on December 31, a blockade will be held in front of the offices of the Hindu Religious Charitable Endowments Department.