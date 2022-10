பாஜக பேசுவது ஆன்மிகம் அல்ல.. மதவெறி அரசியல் எடுபடாது.. தமிழிசைக்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மதவெறி அரசியல் எடுபடாது என்று தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜனுக்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் துணைவேந்தர் நியமனத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக முன்னாள் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் குற்றம்சாட்டியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் நாகர்கோவிலில் இன்று அமைச்சர் மனோதங்கராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது மனோ தங்கராஜ் கூறுகையில், மாநில அரசுகளால் நடத்தப்படும் தொலைக்காட்சிகளை மத்திய அரசு தனது கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் கொண்டு வர பார்க்கிறது.

5.5 கோடி பேருக்கு 11 ஆட்சி மொழி.. ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் இரண்டா? அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கேள்வி

English summary

Hindu politics wont work in Tamil Nadu says Minister Mano Thangaraj. Also he said, BJP people are talking about hatred against this love and virtue.