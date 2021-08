கிராமப்புற மக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. இந்த நிதியாண்டில் 2.89 லட்சம் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும்- பிடிஆர்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கிராமப்புற மக்களுக்கு வீட்டு வசதி வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று நிதித்துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று தனது பட்ஜெட் உரையில் அறிவித்தார்.

குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருக்காது.. கிராமங்களில் ஒரு நபருக்கு 55 லிட்டர் தரமான குடிநீர்.. செம்ம அறிவிப்பு

English summary

Tamil Nadu budget highlights 2021: Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan announced in his budget speech today that the housing scheme for rural people will be implemented. 2 lakh 89 thousand 870 houses will be constructed in the financial year 2021-22 at a total cost of 8 thousand 17 crore, he added.