சென்னை.. போன வருஷம் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பகுதிகள் இப்போ தப்பியது எப்படி? ஏரியா வாரியாக லைவ் தகவல்கள்!

சென்னை: அட! நம்ம சென்னையா இது? என மக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது தமிழக அரசு. கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையில் மூழ்கித் தவித்த சென்னையின் பல பகுதிகள், இன்று மழைநீரே தேங்காத நிலமாக மாற்றம் அடைந்துள்ளன.

குறிப்பாகக் கடந்த ஆண்டு பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கொளத்தூர் தொகுதியில் தேங்கி நின்ற முழங்கால் அளவு மழைநீரில் படகு சவாரி செய்து பத்திரிகையாளர்களின் கவனத்தை தன் பக்கம் ஈர்க்க முயன்றார். ஆனால் இது நாடகம் என பிற கட்சியினர் விமர்சனம் செய்தனர்.

அண்ணாமலை வெளியிட்ட புகைப்படத்தில் அவரது படகை ஒட்டி மிகச் சாதாரணமாக சில மக்கள் நடந்து சென்ற காட்சியை வட்டம் போட்டுக் காட்டி நெட்டிசன்கள் பலரும் அவரை கலாய்த்திருந்தனர். பிறகு அந்தப் படகு சவாரி குறித்து விளக்கம் அளித்தார் அண்ணாமலை. ஆனாலும் அவரது விளக்கத்தை ஏற்காத பலர் மேலும் அவரை ட்ரோல் செய்தனர்.

மழை ஓவர்! ஹாட்ரிக் லீவுலாம் இல்ல! போய் ஸ்கூல் ஹோம்வொர்க் பண்ணுங்க.. ஜே.டி. வாத்தியான

