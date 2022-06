போலீசுக்கு புரியுறமாதிரி சொல்லுங்களேன்.. ஒவ்வொரு முறையும் பூசி மொழுகலாமா? - முதல்வரை சாடிய தினகரன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அண்மைக் காலமாக அதிகரித்து வரும் லாக்அப் மரணங்களைத் தடுக்க காவல்துறையைக் கையில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சர் என்ன செய்யப் போகிறார்? என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குலசேகரம் அருகே காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்து போடச் சென்ற இளைஞர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். அவர் காவல் நிலையத்தில் வைத்து சித்ரவதை செய்து கொலை செய்யப்பட்டதாக, உயிரிழந்தவரின் உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இச்சம்பவம் தொடர்பாக திமுக அரசை சாடியுள்ள டிடிவி.தினகரன், ஒவ்வொரு முறை இப்படி நடக்கும்போதும் காவல்துறையினரோடு சேர்ந்து கொண்டு ஏதேனும் ஒரு காரணத்தைக் கூறி பூசி மெழுகுவதையே வாடிக்கையாக வைத்திருப்பது சரியா? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மீண்டும் லாக்-அப் டெத்? கையெழுத்து போடச் சென்ற இளைஞர் மர்ம மரணம்.. குமரி மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சி!

English summary

AMMK general secretary TTV Dhinakaran slams TN Government on lock-up deaths. He asks, What is the Chief Minister MK Stalin going to do to stop lockup deaths?