வில்லியம்சன் செய்த அவமரியாதை.. விடுவாரா தோனி.. மொத்தமா கொடுத்த பதிலடி.. கிளம்பிய ஹெலிகாப்டர் சிக்ஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கிடையேயான நேற்றைய ஐபிஎல் போட்டியை தோனி ரசிகர்கள் எளிதாக மறந்துவிட முடியாது.

Dhoni finishes it off in style என்ற அந்த புகழ்பெற்ற வார்த்தை மீண்டும் மீண்டும் நேற்று அவர்கள் காதுகளில் எதிரொலித்தது. இதற்கு காரணம் வின்டேஜ் தோனி போல, வெற்றிக்கான ரன்னை இமாலய சிக்சர் அடித்து எட்ட வைத்தார் பினிஷர் தோனி.

சார்ஜாவில் நடந்த அந்த போட்டியில், முதலில் பேட் செய்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 134 ரன்கள் எடுத்தது.

English summary

Dhoni finishes it off in style: Dhoni fans will not easily forget yesterday's IPL match between Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad as That Himalayan six departed from Dhoni's bat the ball flew in the direction of Long On and went into the middle of the crowd. Dhoni six sharja, , dhoni six sharjah video are the fans key searching words.