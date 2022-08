கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளை.. சென்னை வங்கி கொள்ளை நடந்தது எப்படி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை அரும்பாக்கம் தனியார் வங்கியின் நகை கடன் பிரிவில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான நகை, பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது எப்படி? என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் கொள்ளை தொடர்பாக ஒருவரின் படம் வெளியாகி உள்ளது.

சென்னை அரும்பாக்கம் 100 அடி சாலையில் பெடரல் வங்கி உள்ளது. இந்த வங்கியின் நகைக்கடன் வழங்கும் பிரிவில் இன்று வழக்கம்போல் ஊழியர்கள் பணி செய்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் வங்கிக்குள் நுழைந்த மர்மநபர்கள் ஊழியர்களை கட்டிப்போட்டு நகை, பணம் கொள்ளையடித்து சென்ற அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

How was jewelery and money worth crores of rupees looted from Chennai Arumbakkam Private Bank's jewelery loan department? Shocking information has been released. Also a picture of someone in connection with the robbery has been released.