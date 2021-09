உங்கள் வங்கி கணக்கில் இப்படியும் பணம் திருடப்படலாம்.. நூதன முறையில் நடக்கும் புதிய மெகா மோசடிகள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்களே உங்கள் பான்கார்டை அப்டேட் செய்யாவிட்டால் உங்கள் வங்கி கணக்கு முடக்கப்படும் என்று பரவும் மெசேஜ்களில் ஒரு லிங்க் வரும். அதை தெரியாமல் கிளிக் செய்து உள்ளே சென்றால் உண்மையிலேயே உங்கள் வங்கி கணக்கை முடக்கி பணத்தை திருடி, உங்களுக்கு விபூதி அடித்துவிடுவார்கள் ஜாக்கிரதை மக்களே.

வங்கி வாடிக்கையாளர்களை குறிவைத்து பல்வேறு மோசடிகள் நூதன முறையில் அரங்கேறி வருகிறது. எனவே வங்கி கணக்கு தொடர்பான தகவல்களை அல்லது வங்கி சம்பந்தமான தகவல்களை அந்தந்த வங்கிகளின் அதிகாரப்பூர்வ மெசேஜ்களில் இருந்து வரும் தகவலை மட்டும் நம்புவது நல்லது.

அல்லது குறிப்பிட்ட வங்கிகளின் இணையதளத்தில் தகவல்களை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் உங்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்க ரூம் போட்டு யோசித்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு கூட்டம். எப்படி ஏமாற்றி பணத்தை பறித்து சொகுசாக வாழலாம் என்பதே அவர்களின் திட்டம்.

English summary

sbi customers do not click if any unwanted massage from any bank voriented massage . Please note that http://www.onlinesbi.digital is a fake website and SBI customers should not fall prey to messages which ask them to update their password or account information on the above mentioned website