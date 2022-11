என்ன பெரிய குஜராத் மாடல்? ‘திராவிட மாடல்’ தெரியுமா?.. இப்பதான் இதுவே.. அன்றே அசத்திய திமுக, அதிமுக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, காங்கிரஸ் கட்சி கொடுத்திருக்கும் வாக்குறுதிகள் பல, ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் இருக்கும் திட்டங்கள். குஜராத் மாடல் என்ற கோஷம் பாஜகவால் தொடர்ந்து முன்வைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், திராவிடக் கட்சிகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடைமுறைப்படுத்திய திட்டங்கள் தான் இப்போது அங்கு தேர்தல் வாக்குறுதிகளிலேயே இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி அதிரடியாக 10 தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளது.

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை அளித்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே.

காங்கிரஸ் அளித்துள்ள 10 வாக்குறுதிகளில் சில ஏற்கனவே நம் தமிழ்நாட்டில் திட்டங்களாக நடைமுறையில் இருந்து வருகின்றன. குஜராத் மாடலை திராவிட மாடல் எவ்வளவு முன்னோக்கி இருக்கிறது என்பதற்கு இதுவே சான்று என கருத்துகள் எழுந்து வருகின்றன.

English summary

Many of the promises made by the Congress party for Gujarat assembly elections are already in place in Tamil Nadu. While Gujarat model is being promoted by BJP, the schemes implemented by the Dravidian parties many years ago are now included in the election promises there.