"25 பேர்".. திமுக மீது பாஜக வீசிய வெடி.. அறிவாலயத்துக்கு "சேலஞ்ச்" விடுத்த கமலாலயம்.. வெடித்த விவாதம்

சென்னை: ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லி திமுகவை கடுப்பாக்கி உள்ளார் அண்ணாமலை.. ஏற்கனவே தமிழக பாஜகவால் எரிச்சலில் உள்ள திமுகவுக்கு, அக்கட்சி தலைவரின் பேச்சுக்கள் மேலும் டென்ஷனை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

அண்ணாமலை ஒரு நாளிதழுக்கு பேட்டி தந்திருக்கிறார்.. அதில், தமிழகத்தில் பாஜக வளர்ச்சி குறித்தும், நடக்க போகும் தேர்தலில் பாஜகவின் பங்களிப்பு குறித்தும் விரிவாக அண்ணாமலை விளக்கி இருந்தார்.

"வரப்போகும் எம்பி தேர்தலில் 25 பேரை தமிழகத்திலிருந்து டெல்லிக்கு அனுப்பியே தீருவோம்.. 2024 தேர்தலில் இதுவே எங்கள் லட்சியம்" என்று மீண்டும் உறுதியாக சொல்லி உள்ளது, பிற கட்சிகளின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது. அப்போது, திமுகவை பற்றி, கேள்வி கேட்டதும் அண்ணாமலை பொரிந்து தள்ளி விட்டார்.

