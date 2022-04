"அடிமடியில்" கை வைத்து.. சறுக்கிய "பொதுச்செயலாளர்" சசிகலா.. எடப்பாடியை விட பாஜக குஷி! அடுத்து என்ன?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இன்றைய தினம் அதிமுகவுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்துள்ள சூழலில், அதன் தாக்கங்களும், விளைவுகளும், மாற்றங்களும் இனி எப்படி இருக்க போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சசிகலா தொடர்ந்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ், மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில், இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதனைத்தொடர்ந்து இடையீட்டு மனு மீதான வழக்கில், அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிந்துவிட்ட நிலையில், கடந்த 8ம் தேதியே தீர்ப்புக்காக பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது.

English summary

