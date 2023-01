Exclusive ‘ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்’ : இடைத்தேர்தலே நடக்காதா? எப்படி? அரசியல் விமர்சகர் ‘பளிச்’ பேட்டி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' முறையை ஆதரித்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அதுபற்றி ஒன் இந்தியாவிற்கு பேட்டி அளித்துள்ள அரசியல் விமர்சகர் கலை, ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' திட்டத்தின் சாதகமான அம்சங்கள், சாத்தியங்கள் பற்றிப் பேசியுள்ளார்.

மத்திய சட்ட ஆணையம் ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்குமாறு அனைத்துக் கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. இதில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் என்று குறிப்பிடப்பட்டு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.

இந்நிலையில், 'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' முறைக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, இந்திய சட்ட ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து அரசியல் விமர்சகர் கலை நமது ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள சிறப்பு பேட்டி வருமாறு:

ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்.. அடம்பிடிக்கும் பாஜக! முதல் ஆளாய் ஆதரவு கொடுத்த ’அண்ணா’ திமுக! சாத்தியமா?

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has sent a letter in support of One Nation, One Election'' system which has caused a stir. Political critic Kalai given an interview to One India Tamil, has talked about the positive aspects and possibilities of the One Nation, One Election''.