அதுமட்டும் நடந்துவிட கூடாது.. ருத்துராஜூக்கு வேண்டுமென்றே ஸ்டிரைக் தர மறுத்தாரா ஜடேஜா? என்ன பின்னணி?

சென்னை: நேற்று சிஎஸ்கே அணியின் ஓப்பனிங் வீரர் ருத்துராஜ் 90 ரன்களை கடந்து ஆடிக்கொண்டு இருந்த போது அவருக்கு ஜடேஜா ஸ்டிரைக் கொடுக்க மறுத்ததாக இணையத்தில் கடும் விவாதம் எழுந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் சர்ச்சையான நிலையில் இது தொடர்பான உண்மையான விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது.

நேற்று ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் சிஎஸ்கே தோல்வி அடைந்தது. நேற்று முதலில் பேட்டிங் செய்த சிஎஸ்கே ருத்துராஜ் சதம் காரணமாக 189 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் தொடக்கத்தில் இருந்தே அதிரடியாக ஆடியது.

ஜெய்ஷ்வால், லீவிஸ், துபே என்று களமிறங்கிய வீரர்கள் எல்லோருமே ராஜஸ்தான் அணியில் சிறப்பாக ஆடினார். இதனால் ராஜஸ்தான் எளிதாக 17.3 ஓவரில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 190 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிபெற்றது. சிஎஸ்கேவும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுவிட்டதால் நேற்றைய ஆட்டத்தில் தோல்வி அடைந்தது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை.

