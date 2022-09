”ஏலியனின் ஜெராக்ஸ்” தென் ஆப்பிரிக்காவை தனி ஒருவனாக அசால்ட் செய்த சூர்யகுமார் யாதவ்!

Chennai

சென்னை: அனைத்து பேட்ஸ்மேன்களும் ரன்கள் சேர்க்க திணறிய ஆடுகளத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் மட்டும் அசால்ட்டாக சிக்சர்கள் விளாசியது ரசிகர்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி யாரும் எதிர்பார்க்காதவாறு லோக் ஸ்கோரிங் ஆட்டமாக மாறியது. திருவனந்தபுரம் மைதானத்தின் பிட்ச்-சை காட்டியதுபோதே, ரசிகர்கள் பலருக்கும் ஆச்சரியம் கொடுத்தது.

ஏனென்றால், பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமாகவே டி20 கிரிக்கெட் ஆடப்பட்டு வந்த நிலையில், பல ஆண்டுகளுக்கு பின் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாக அதிக புற்கள் கொண்டு பிட்ச் போடப்பட்டிருந்தது. இதனால் பவுலர்களுக்கு சாதகமான ஆடுகளத்தில் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் சிறு சிறு குறைகளோடு, சிறப்பாகவே பந்துவீசினர்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரின் போது சூர்யகுமாரின் ஆட்டத்தை பார்த்து, Frame those shots and watch it in a Loop என்று கவிதையாக வர்ணனை செய்திருப்பார். அதுபோல் நேற்றைய போட்டியிலும் சூர்யகுமாரின் ஷாட்கள் அமைந்தது. இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஒவ்வொரு பந்துக்கும் பல வித ஷாட்களை வைத்திருக்க கூடிய பேட்ஸ்மேன்.

Suryakumar Yadav was the only one who added runs as an assault on a over pace and Swing pitch, which has surprised the fans.