ஒண்ணு சாதகம்.. இன்னொண்ணு பாதகம்.. வேலுமணி மீதான டெண்டர் வழக்கு ரத்தானது எப்படி? சொல்கிறார் இன்பதுரை!

சென்னை : திமுக அரசு, அதிமுகவினரை பழிவாங்குகிறது என ஓங்கி அறைந்து உண்மையைச் சொல்லி இருக்கிறது இந்தத் தீர்ப்பு எனக் கூறியுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு வழக்கறிஞர் இன்பதுரை.

முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அவர் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை ரத்து செய்ய மறுத்துவிட்டது.

இந்நிலையில், வேலுமணி மீதான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு ரத்து செய்யப்பட்டது தொடர்பாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார் அதிமுகவைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் இன்பதுரை.

Velumani's lawyer Inbadurai press meet regarding the annulment of the tender scam case against SP Velumani. Inbadurai said that Court told the truth by this verdict, DMK government is taking revenge on the AIADMK.