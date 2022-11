மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் நம்பரை இணைப்பது கட்டாயம்.. உங்களது சந்தேகங்களுக்கு முழு விளக்கம் இதோ!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் நம்பரை இணைக்க வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் அறிவுறுத்தியதோடு அதற்காக சிறப்பு முகாம்களையும் அமைத்துள்ளது. எனினும் இது தொடர்பாக பலருக்கும் பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுகிறது. இதற்கான முழு தகவல்களை கீழே பார்க்கலாம்.

தமிழகத்தில் மின் இணைப்புடன், ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் 2 கோடியே 30 லட்சம் வீட்டு மின் இணைப்புகள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றன.. இதுதவிர 22 லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகளும், 11 லட்சம் குடிசை மின் இணைப்புகளும் உள்ளன.

English summary

How to connect your EB connection with Aadhaar in Tamil Nadu FAQ: Electricity Board has directed to link Aadhaar number with electricity connection number and has set up special camps for the same. However, some people have various doubts about connecting online. Full details for this can be seen below.