ஆர்டிஓ ஆபிஸுக்கே போகாம.. வீட்டில் இருந்தபடியே டிரைவிங் லைசன்ஸை புதுப்பிப்பது எப்படி?

சென்னை: வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கே செல்லாமல் உங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸை புதுப்பிப்பது எப்படி?

பொதுவாக ஓட்டுநர் உரிமம் பெறும் போது எடுக்கும் ஆண்டுடன் 20 ஆண்டுகளை கூட்டுவது, 50 வயதுக்கு மேல் இருக்கும் விண்ணப்பதாரரின் 5 ஆண்டுகள் வரை என லைசன்ஸின் காலாவதியாகும் காலம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த காலம் முடிவதற்குள் ஓரிரு மாதங்கள் இருக்கும் போது நம் லைசன்ஸை மீண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டும். அதாவது Renewal செய்வதாகும். இதற்காக ஒருவர் தங்கள் தாலுக்காவுக்கான வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்குள்ள ஊழியரிடம் ரினுவல் செய்வதற்கான அனைத்து ஆவணங்கள், அரசு கட்டணம் உள்ளிட்டவை குறித்து கேட்டறிந்து செய்து கொள்ளலாம்.

How to renew a driving License Online: Check the Online Steps to Renew your Driving License in India in Less than 15 Minutes, as soon as it expires to continue driving on public roads.