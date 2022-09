சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் இடத்தில் பூங்கோதை ஆலடி அருணா! ஸ்டாலின் தீவிர பரிசீலனை! திமுகவில் விறு விறு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திமுகவில் துணை பொதுச்செயலாளராக இருந்த சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அரசியலுக்கு முழுக்கு போட்டுள்ளதால், அவர் வகித்த பதவிக்கு பூங்கோதை ஆலடி அருணாவின் பெயர் பரிசீலனையில் இருக்கிறது.

முன்னாள் அமைச்சர், மகப்பேறு மருத்துவர், பாரம்பரிய அரசியல் பின்னணியை சேர்ந்த குடும்பம், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக முதல்வர் ஸ்டாலின் மீதான அதீத விசுவாசம் பூங்கோதைக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.

இதனால் சற்குணப் பாண்டியன், சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் வரிசையில் பூங்கோதையும் திமுகவில் துணைப் பொதுச்செயலாளர் பதவியை அலங்கரிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு.. பரபரப்பு அறிக்கை

English summary

Subbulakshmi Jegatheesan, who was DMK's deputy general secretary, has left into politics, and the name of Poongothai Aladi Aruna is being considered for the post she held.