”நான் இயேசு அல்ல, அடித்தால் திருப்பி அடிப்பேன்.." ஆக்ரோஷத்தில் பொங்கிய அண்ணாமலை!

சென்னை: தமிழக பாஜகவின் ஆக்ரோஷ அரசியல் தொடரும் என்று அக்கட்சியின் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சுதந்திர போராட்ட வீரர் பூலித்தேவனின் 307வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனையொட்டி சென்னையில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அண்ணாமலை கூறுகையில், முதல்முதலாக கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வரி செலுத்த மாட்டேன் என்ற பெருமை பூலித்தேவனையே சாரும். நெல் மணியை கூட வரியாக செலுத்த மாட்டேன் என்று அவர் கூறிய வார்த்தைதான், இன்று நெற்கட்டான்சேவல் என்று ஊர் பெயராக மருவி இருக்கிறது என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Tamil nadu BJP president Annamalai pays respects to Freedom Fighter Puli thevan in Chennai. Then he said, I will Continue the BJP way of Politics against DMK.