ஜெயலலிதா இறக்கும் முன் 2 அமைச்சர்களுடன் நேரில் சென்று பார்த்ததாக ஓபிஎஸ் பரபரப்பு வாக்குமூலம்

சென்னை: ஜெயலலிதா இறப்பதற்கு முன் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி அவரை நான் உள்பட 3 அமைச்சர்கள் பார்த்தோம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். முதல் நாள் விசாரணையின் போது ஜெயலலிதாவை பார்க்கவில்லை என்று கூறியிருந்த ஓபிஎஸ் நேரில் பார்த்ததாக இன்று கூறியுள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த ஆணையத்தில் இரண்டாவது நாளாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இன்றைய தினம் சில கேள்விகளுக்கு தெரியும் என்றும் பல கேள்விகளுக்கு தெரியாது, நினைவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். அவரது வாக்கு மூலத்தை வைத்து பலரும் கிண்டலடித்து வரும் நிலையில் இன்றைய தினம் எனக்குத் தெரியும் என்று கூறி பதிலளித்து வருகிறார்.

