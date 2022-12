இன்றே என்னை மாற்றலாம்.. பதவி கேட்டு யார் வீட்டு வாசலையும் மிதிக்கமாட்டேன்! பரபரப்பை கிளப்பிய அழகிரி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இன்று மாலையே கூட நான் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவியில் இருந்து மாற்றப்படலாம். அப்படி மாற்றினால் புதிய தலைவரை அந்த இருக்கையில் அமர வைத்துவிட்டு திருப்தியோடுதான் செல்வேன் எனப் பேசியுள்ளார் கே.எஸ்.அழகிரி. இன்று நடைபெற்ற காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பழைய சம்பவங்களையெல்லாம் குறிப்பிட்டு உருக்கமாகப் பேசியுள்ளார் கே.எஸ்.அழகிரி.

கே.எஸ்.அழகிரி தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட இருப்பதாக கடந்த சில வாரங்களாகவே காங்கிரஸ் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்று நடைபெற்ற காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் உருக்கமாகப் பேசியுள்ளார் கே.எஸ்.அழகிரி.

கே.எஸ்.அழகிரி மாநிலத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு நாடாளுமன்ற, சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் கணிசமான இடங்களைப் பிடித்தது காங்கிரஸ் கட்சி. இந்நிலையில், ராஜ்யசபா சீட் அவருக்கு கிடைக்கும் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், ப.சிதம்பரம் அந்த சீட்டை பெற்றார். இந்நிலையில், அந்த சீட் தொடர்பாகவும் பேசியுள்ளார் அழகிரி.

English summary

KS Alagiri has said that in a party meeting today, Even this evening I may be removed from the post of Tamil Nadu Congress Committee president. If it is changed like that, I will let the new leader sit in that seat and leave with satisfaction, he added.