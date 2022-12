வாட்ச் விலை கேட்டால்.. நமக்கு டைம் சரியில்லையென அர்த்தம்.. சொல்கிறார் இயக்குநர் பேரரசு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வாட்சில் டைம் என்ன என்று கேட்டால் நமக்கு நல்ல நேரம் என்று அர்த்தம். ஆனால் வாட்சின் விலை என்ன என்று கேட்டால், நமக்கு நேரம் சரியில்லை என்று அர்த்தம் என இயக்குநர் பேரரசு தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் ரபேஃல் வாட்ச் விவகாரம் தமிழ்நாடு அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தான் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என்று பல்வேறு மேடைகளில் தொடர்ந்து அண்ணாமலை பேசி வந்தார்.

ஆனால் ஏழை விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த அண்ணாமலை, ரூ.4.40 லட்சம் மதிப்பு கொண்ட ரபேஃல் எடிஷன் பெல் அண்ட் ராஸ் வாட்சை வாங்கியது எப்படி என்ற கேள்வியை ஆளும் திமுக தரப்பு எழுப்பி உள்ளது.

English summary

If someone ask what the time is on the watch, it means good time for us. But if anyone ask for the price of the watch, it means that we don't have the right time, said director Perarasu.