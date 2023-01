பாஜக போட்டியிடாத பட்சத்தில்.. நிச்சயம் ஓபிஎஸ் வேட்பாளரை அறிவிப்பார்.. ஜேசிடி பிரபாகர் சொன்ன பாய்ண்ட்

பாஜக போட்டியிடவில்லை என்றால், ஓபிஎஸ் வேட்பாளரை அறிவிப்பார் என்று ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியிடாத பட்சத்தில் ஓபிஎஸ் நிச்சயம் வேட்பாளரை அறிவிப்பார் என்று ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் ஓபிஎஸ் தரப்பில் 118 பேர் கொண்ட தேர்தல் பணிக்குழுவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவின் உட்கட்சி மோதல் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் மூலம் அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது. அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சினையால் தனித்தனியாக செயல்பட்டு வரும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிய இரண்டு தரப்பில் இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளரை களமிறக்க பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே சில நாட்களுக்கு முன், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியிட்டால், அக்கட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்கப்படும் என்று ஓபிஎஸ் அறிவித்திருந்தார். இருப்பினும் இரு தரப்பிலும் கமலாலயம் சென்று ஆதரவு கோரப்பட்டது. அதேபோல் ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் பாஜக இதுநாள் வரை தங்களது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை.

JCD Prabhakar said that if BJP does not contest in Erode East by-election, OPS will definitely announce the candidate. Likewise, OPS has formed a 118-member Election Working Committee.