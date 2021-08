பாஜகவை சேர்ந்த எந்த பெண்ணாவது பாலியல் புகார் கொடுத்துள்ளாரா? குஷ்பு கேள்வி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாஜகவில் எந்த தலைவர் மீது, ஏதாவது பாலியல் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா, அவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டால், அந்த பெண்ணுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் இருப்போம் என்று நடிகை குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவைச் சேர்ந்த கே.டி.ராகவன் தனது மொபைல் போனில் ஆபாச வீடியோ சாட்டிங் செய்ததாக ஒரு வீடியோ வெளியான நிலையில், மாநில பொதுச் செயலாளர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார்.

மேலும், இந்த விவகாரத்தில் தன் மீது தவறு இல்லை என்றும், சட்டப்படி சந்திக்க இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

திமுக, அதிமுகவிற்கு நோ சொன்ன கமல்.. மீட்டிங்கில் கறார் பேச்சு.. உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு தயாராகும் மநீம

English summary

Actress Kushboo has said that if any sexual harassment complaint has been lodged against any leader in the BJP, we will be in favor of that woman.