மத்திய அரசு பலமாக இருந்தால் நீதிமன்றங்கள் செயலிழக்கும் - ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் கருத்து

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

மத்திய அரசு பலமுடன் இருந்தால், நீதிமன்றங்கள் செயலிழக்கும். அரசை சார்ந்துதான் இயங்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும் என்று ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை மேடவாக்கத்தில் காயிதே மில்லத் கல்வி மற்றும் சமூக அறக்கட்டளை சார்பில், நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் வரலாற்று அறிஞர் இர்பான் ஹபீப் மற்றும் வேளாண் சட்டத்துக்கு எதிராகப் போராடிய சம்யுக்தா கிசான் மோர்சா அமைப்புக்கு விருதுடன், தலா ரூ.2.50 லட்சத்துக்கான காசோலையும் வழங்கப்பட்டன.

இந்து குழும வெளியீட்டுப் பிரிவு இயக்குநர் என்.ராம் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, விருதுகளை வழங்கினார்.

English summary

If the Central government is strong, the courts will fail. Retired Judge Hariparandaman has said that the environment will be conducive to the functioning of the state.