3வது அலை குறித்து குட்நியூஸ்.. 2வது அலை போல் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை.. ஏன் தெரியுமா?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா 3வது அலை குறித்து பெரியஅளவில் அச்சம் வேண்டாம் மக்களே.. ஏனெனில் கொரோவின் புதிய பிறழ்வுகள் எதுவும் உருவாகவில்லை என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள். புதிய விகாரி என்று சொல்லப்படும் கொரோனா வைரஸின் புதிய மரபணு மாறிய வரிசைகள் உருவானால் தான் பாதிப்புகள் மோசமாக இருக்கும்.

ஆனால் அப்படியான நிலை இப்போது வரை இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் இல்லை எனவே மூன்றாவது அலை என்பது 2வதுஅலை போல் பயங்கரமாக இருக்காது. 2 வதுஅலையின் உச்சத்தின் போது 4லட்சம் கேஸ்கள் இருந்தது. ஆனால் 3வது அலையின் உச்சத்தின் போது அதிகபட்சம் ஒரு லட்சம் கேஸ்கள் வரும் . அது அக்டோபரில் வர வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே மூன்றாவது அலை சிறிய அலையாகவே இருக்கும் என்று கான்பூர் ஐஐடியின் பேராசிரியர் மணீந்திரா அகர்வால் கூறினார்.

SUTRA எனப்படும் தேசிய 'சூப்பர் மாடல்' முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள கான்பூர் ஐஐடியின் பேராசிரியர் அகர்வால் பிரபல ஆங்கில ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் "மூன்றாவது அலை நிச்சயமாக இரண்டாவது அலை போல் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது. எதிர்காலத்தில் எந்த பயங்கரமான சூழ்நிலையையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை.

English summary

IIT researchers who predicted a nearly accurate peak of the Covid-19 second wave believe that the third wave, if at all it comes, may not be as scary as the second one as long as no new mutant which may pass through all kinds of immunity arrives on the scene.