என் தாயும் இப்படித்தான்! உலகில் வேறெங்கும் காணமுடியுமோ? பிரதமர் மோடி தாயார் பற்றி இளையராஜா உருக்கம்!

சென்னை : "பிரதமரின் தாயாக இருந்தாலும், தன் மகனிடம் இருந்து எதையும் எதிர்பார்க்காத தாய்! இப்படிப்பட்ட அன்னையர்களை உலகில் வேறெங்கும் காண முடியுமோ?" என பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாயார் ஹீராபென் மறைவுக்கு இளையராஜா எம்.பி தன் கைப்பட இரங்கல் கடிதம் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்.

ஹீராபென் மோடி மறைவுக்கு முன்னணி தலைவர்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக அஞ்சலி குறிப்புகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் ராஜ்யசபா எம்.பியாக நியமிக்கப்பட்ட இசைஞானி இளையராஜா, பிரதமரின் தாயார் மறைவுக்கு உருக்கமான இரங்கல் குறிப்பொன்றை எழுதியுள்ளார்.

“A mother who does not expect anything from her son, even if she is the mother of the Prime Minister! Can you find such mothers anywhere else in the world?” Ilayaraja MP has written his handwritten condolence letter on the death of PM Modi's mother Heeraben.