நான் முன்னாள் சபாநாயகர்.. இப்ப அந்த பதவியில் இருந்திருந்தால் ஒபிஎஸ் இருக்கமாட்டார் - ஜெயக்குமார்

சென்னை: தான் மட்டும் இப்போது சபாநாயகராக இருந்திருந்தால் சட்டமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு இடமளித்து இருக்க மாட்டேன் என்றும், ஜேசிடி பிரபாகர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பினாமி எனவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், "பொய் சொல்வதே திமுக அரசுக்கு வேலையாக உள்ளது. பல்வேறு பகுதிகளில் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் மூடாமல் உள்ளதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளனர்.

நீர் தேங்கியுள்ளதால் கொசுக்கள் தேங்கி டெங்கு உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவி வருகின்றன. பருவமழை ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே இந்த நிலை என்றால் போன வருடத்தை விட இந்த வருடம் அதிக மழை இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Former AIADMK minister Jayakumar has said that if he was the speaker now, he would not have given seat to O. Panneerselvam in the assembly and JCD Prabhakar is O. Panneerselvam's proxy.