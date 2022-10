நான் ஒன்றும் வீட்டில் சும்மா உட்காரவில்லை! நள்ளிரவு 1 மணி வரை ரவுண்ட்ஸ்! கடுகடுத்த அமைச்சர் எ.வ.வேலு!

Chennai

சென்னை: தாம் ஒன்றும் வீட்டில் சும்மா உட்கார்ந்திருக்கவில்லை என்றும் பணியாளர்களையும், அதிகாரிகளையும் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆய்வுக்கு செல்வதாகவும் அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.

ஊரகப் பகுதிகளில் ஒரு வாரத்தில் முடிக்கக்கூடிய பணிகளை நகர்ப்புறங்களில் முடிக்க பல்வேறு இடையூறு காரணமாக மாதக்கணக்கில் நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதாக தெரிவித்தார்.

சென்னையில் நேற்றிரவு 9.30 மணிக்கு இரவு நேர ஆய்வுக்கு புறப்பட்ட அமைச்சர் எ.வ.வேலு, நள்ளிரவு 1 மணிக்கு தான் வீடு திரும்பினார்.

ஆன்மிகத்தில் ஈடுபாடுள்ள ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி! அறநெறியுடன் திருக்கோயில் பணிகள் -எ.வ.வேலு பேச்சு!

Minister EV Velu said that he is not sitting at home and is going for inspection to motivate the employees and officials.