சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு தான் மாறினேன்.. அதுவரை உடம்பை பற்றி கவலைப்படவில்லை -இயக்குநர் அமீர்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு தான் உடல்நலன் மீது தாம் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்ததாகவும் அதுவரை அது பற்றி கவலைப்படவில்லை எனவும் இயக்குநர் அமீர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

நடிகர்கள் மட்டுமே ஃபிட்டாக இருக்க வேண்டும் என்ற பிம்பம் பரவலாக உள்ளதாகவும் ஆனால் அது உண்மையல்ல எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

சினிமாவை கடந்து சமுதாயத்தின் மீது கொண்ட அக்கறை காரணமாக போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் உள்ள அவர் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Director Amir has said that he started paying attention to his health only after coming to cinema and was not worried about it till then.