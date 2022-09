பெரிய கட்டடம் கட்டணுமா.. மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அனுமதி கட்டாயம்.. புதிய உத்தரவின் முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் 20 ஆயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவிற்கு மேல் கட்டடம் கட்டினால் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை பெற வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இந்த அனுமதி பெற வேண்டும் என்றால் கட்டட உரிமையாளர்கள் பல்வேறு நிபந்தனைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகும்.

தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, திருச்சி, மதுரை உள்பட பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் உயரமான கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. புதிதாக கட்டடம் கட்ட வேண்டும் என்றால் முறையான அனுமதி பெற வேண்டியது கட்டாயமாகும்.

இந்நிலையில் தான் தற்போது 20 ஆயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவுக்கு மேல் கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெற வேண்டியது அவசியம் என்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

In Tamil Nadu, the Tamil Nadu government has issued an order that any building with an area of more than 20,000 square meters must obtain environmental clearance from the Pollution Control Board. Building owners have to follow various conditions to obtain this permission.