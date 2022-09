திடீர் ஆய்வு நடத்துவோம்! மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள்! கடுமையாக எச்சரிக்கும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் 20,000 ச.மீ பரப்பளவுக்கு மேல் கட்டிடம் கட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி அவசியம் என தமிழக அரசு மிகத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

அரசின் விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்க தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் முன்னறிவிப்பு இன்றி திடீர் ஆய்வு (Surprise Inspection) மேற்கொள்ளும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பினை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் கீழ்க்கண்ட அறிவிப்பினை வெளியிடுகின்றது. அதன் விவரத்தை பார்க்கலாம்.

The Tamil Nadu government has stated very clearly that environmental clearance is necessary for construction of buildings above 20,000 sq.m.