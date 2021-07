நாடு முழுவதும் தீவிரமடைந்த பருவமழை...மிதக்கும் வட மாநிலங்கள் - தமிழகத்தில் தூறல்தான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாடு முழுவதும் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. மகாராஷ்டிரா, மும்பை, கோவா, ஜார்கண்ட், மேற்கு வங்கம், ஹிமாச்சலபிரதேசம்,ஜம்மு காஷ்மீரில் பெய்து வரும் மழையால் ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது. மழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில் தமிழ் நாட்டில் 9 மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழை தமிழகத்தில் தீவிரம் அடைந்துள்ளதால் தென்மேற்கு பருவகாற்று காரணமாக பல இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. வடக்கு வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்திருந்தது.

வட மாநிலங்களில் பல பகுதிகளில் மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டு பெருமழை கொட்டியதில் ஆறுகளில் பெருவெள்ளம் சாலைகளை மூழ்கடித்துள்ளன. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது. ஆங்காங்கே நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதில் பல உயிர்கள் பறிபோயுள்ளன. இமாசல பிரதேசத்தில் மணாலியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதில் சிலர் உயிரிழந்தனர். ஜம்மு காஷ்மீரில் மேக வெடிப்பு மழையால் 20க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Intensified monsoon across the country Floating northern states - Tamil Nadu drizzle The southwest monsoon has intensified across the country. Rivers in Maharashtra, Mumbai, Goa, Jharkhand, West Bengal, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir have been flooded. The Chennai Meteorological Department has forecast moderate rains in 9 districts of Tamil Nadu.