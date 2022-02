டு பிளஸ்சியை கோட்டை விட்ட சிஎஸ்கே.. மிக்சர் திங்கவா அங்க போனீங்க.. கடுப்பாகி விளாசும் நெட்டிசன்கள்

Chennai

சென்னை : ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் பல அணிகள் போட்டி போட்டு வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்கும் நேரத்தில், சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்க ஆர்வம் காட்டாத நிலையில், அணியின் முக்கிய வீரரானடு பாஃப் டு பிளஸ்சிஸை தவற விட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மிக்சர் திங்கவா அங்க போனீங்க என சென்னை அணி நிர்வாகத்தை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

2022 ஐபிஎல் தொடருக்கான ஏலம் விறுவிறுப்பாக தற்போது நடைபெற்று. 12 மணிக்கு தொடங்கிய ஏலத்தில் 10 அணிகள் போட்டி போட்டு வீரர்களை தேர்வு செய்தனர்.

289 வீரர்கள் ஏலத்தில் விடப்பட உள்ள நிலையில் சுமார் 500 கோடி ரூபாய் பணத்துடன் அணி நிர்வாகங்கள் களத்தில் இறங்கினர்.

English summary

While the CSK team management has shown no interest in bidding for players, the team has missed key player Baff du Plessis. Netizens have been harshly criticizing the Chennai team management for going to the auction for eating mixer.