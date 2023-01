கன்ஃபார்ம்.. 25 டூ 39.. சட்டுனு கணக்கை மாற்றிய அண்ணாமலை.. “கூட்டணி”? சொன்ன வார்த்தையை கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைவர்களின் பேச்சுகளும், அண்ணாமலையின் பேச்சும், பாஜக - அதிமுக கூட்டணி வரும் 2024 தேர்தலில் தொடருமா என்ற சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தி இருந்த நிலையில், கூட்டணி உறுதி என கன்ஃபார்ம் செய்திருக்கிறார் அண்ணாமலை. 25 சீட்களை பாஜக வெல்லும் எனக் கூறி வந்த அண்ணாமலை, பாஜக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் அனைவருமே பிரதமர் மோடியைப் போன்றவர்கள் தான், தமிழ்நாட்டின் 39 தொகுதிகளிலும் பிரதமரே போட்டியிடுவதாக கருதி உழைப்போம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், பாஜக - அதிமுக கூட்டணியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் அதிமுகவுடன்தான் கூட்டணி. 39 தொகுதிகளிலும் கடுமையாக உழைத்து கட்சியைப் பலப்படுத்த வேண்டும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில வாரங்களாக, அதிமுக ஈபிஎஸ் அணியின் நிர்வாகிகள் - பாஜகவினர் இடையே வார்த்தை மோதல்கள் நடந்து வந்த நிலையில் அண்ணாமலை அதிமுகவை சீண்டாமல் சாஃப்ட்டாக பேசியுள்ளார்.

அண்ணாமலை வந்தாலே 50 கேமராக்கள் வெயிட்டிங்.. அந்த பொறாமைல பொங்குறாங்கப்பா.. காங். மீது பாஜக அட்டாக்!

English summary

While the AIADMK leaders and Annamalai's speeches have reinforced the doubt that BJP - ADMK alliance will continue in 2024 elections, Annamalai has confirmed that the alliance is firm. Annamalai, who claimed that BJP will win 25 seats, said that all those contesting on behalf of the BJP alliance are like PM Modi.