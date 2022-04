சீரியஸாகும் மேட்டர்.. மேலிடம் பறக்கும் "அந்த" ரிப்போர்ட்.. போட்டுடைத்த மாஜி.. டென்ஷனில் திமுக

Chennai

சென்னை: மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அளித்துள்ள பேட்டியால், திமுக தரப்பிற்குள் லேசான கலக்கம் சூழ்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்தே, பல அதிரடிகளை கையில் எடுத்து வருகிறது.. அதில் ஒன்றுதான் அதிமுக மாஜிக்களின் மீதான ஊழல் புகார்கள், ரெய்டுகள், கைது நடவடிக்கைகள்..!

இது அதிமுகவுக்கு பெருத்த தலைவலியாக மாறி வருகிறது.. தங்களின் ஊழல் வழக்குகள், மற்றும் புகார்கள் குறித்து தூசி தட்டி எடுத்து வரும் திமுகவை சிக்க வைக்க பலவாறு முயற்சித்து வருகிறது.

