அது பள்ளியா அல்லது கோசாலையா? மாட்டுப்பண்ணை வைக்க அனுமதி உண்டா? விசிக வன்னியரசு கேள்வி!

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி போராட்டத்தின் போது, பள்ளியில் இருந்த 36 பசுக்களை போராட்டக்காரர்கள் இழுத்துப்போய்விட்டதாக பள்ளி நிர்வாகம் புகார் கொடுத்துள்ள நிலையில், அது பள்ளியா அல்லது கோசாலையா என்று விசிக துணைப் பொதுச் செயலாளர் வன்னியரசு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே உள்ள கனியாமூர் கிராமத்தில் சக்தி இண்டெர்நேஷனல் மெட்ரிக் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இந்தப் பள்ளியில் கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது மாணவி 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். பள்ளி விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த இந்த மாணவி, கடந்த 13 ஆம் தேதி இரவு மூன்றாவது மாடியிலிருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

After the Kallakurichi protest, School administration complained that the protestors had dragged away 36 cows from the school, Regarding this Complaint, VCK Deputy General Secretary Vanniarasu questioned whether it was a school or a cowfarm.