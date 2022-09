"ஆதாரங்களை நாங்க தரோம்.." அன்றே சொன்ன கோவை செல்வராஜ்! மாஜி அமைச்சர்கள் ரெய்டு.. பின்னணியில் "அவரா?"

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் இரு முக்கிய அமைச்சர்களாக இருந்த எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் சி. விஜயபாஸ்கர் தொடர்புடைய இடங்களில் ரெய்டு நடந்து வரும் நிலையில், இதன் பின்னணியில் யார் உள்ளனர் என்பது குறித்த கேள்வி எழுந்துள்ளது.

திமுக ஆட்சி அமைந்ததும், முக்கிய மாஜி அமைச்சர்கள் பலர் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வரிசையாக ரெய்டு நடத்தியது.

எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் வீடுகளில் தொடங்கிய இந்த ரெய்டு எஸ்பி வேலுமணி, கேசி வீரமணி, சி விஜயபாஸ்கர் என நீண்டு கொண்டே போனது. இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய பேசுபொருள் ஆகியுள்ளது.

அதிமுக அலுவலகம் சூறை.. வழக்கை விரைவாக முடியுங்கள்..சிபிசிஐடிக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு

