சென்னை : ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்ட மசோதாவிற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காததற்குக் காரணம் டெல்லியில் இருக்கும் முக்கியஸ்தர்கள், அவர்களின் தொப்புள் கொடி உறவுகளுக்கு இருக்கும் கிரிக்கெட் தொடர்பு தான் என 'ஒன் இந்தியா அரசியல்' சேனலுக்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

உயிர்பலிகள் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், தமிழக அரசின் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்ட மசோதாவிற்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருந்து வருவது அரசியல் கட்சிகளையும், பொதுமக்களையும் கொந்தளிப்புக்கு உள்ளாக்கி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஆளுநர் ரவி, டெல்லியின் டாப் புள்ளிக்கும், அவரது ரத்த சொந்தத்திற்கும் இருக்கும் கிரிக்கெட் தொடர்பு, கிரிக்கெட் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பு காரணமாகவே ஆளுநர் இந்தச் சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருந்து வருகிறார் என விமர்சித்துள்ளார் பத்திரிகையாளர் மணி.

Senior journalist Mani in an interview to 'OneIndia Arasiyal' : The reason why Tamil Nadu Governor RN Ravi did not approve the bill to ban online gambling is because of prominent people in Delhi and the cricket connections of their umbilical cord relations.