மதிமுக முகமாகிறாரா துரை வைகோ? துணை பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்க திட்டம்.? தயாராகும் மாவட்ட செயலாளர்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் மதிமுக மார்ச் 23ஆம் தேதி மதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளரான வைகோவில் மகனான துரை வைகோவுக்கு செயல் தலைவர் அல்லது கட்சியின் துணை பொதுசெயலாளர் பதவி வழங்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என அழைக்கப்படும் மதிமுக கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக ஆரம்பத்திலிருந்தே அக்கட்சியை தோற்றுவித்து பணியாற்றி வருகிறார் வைகோ.

பங்குனி பவுர்ணமியில் தெப்ப உற்வசவம் - திருப்பதியில் 5 நாட்கள் ஆர்ஜித சேவைகள் ரத்து

கட்சி தொடங்கப்பட்ட காலம் முதல் அந்தக் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகராகவும், அடையாளமாகவும் விளங்கி வருபவர் வைகோ.

English summary

It has been reported that Durai Vaiko, the son of Vaiko, the General Secretary of the party, will be given the post of Executive Chairman or Deputy General Secretary of the party ahead of the Madhyamaka General Committee meeting to be held on March 23 in Chennai.