‘அங்கே’ ஆரம்பிச்சது! பிளான் டிராப்.. முக்கிய புள்ளி சிக்னல்! கோவை செல்வராஜ் முடிவுக்கு பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் அணியின் கோவை செல்வராஜ், சில அதிருப்திகளின் காரணமாக அங்கிருந்து விலக இருப்பதாகவும், ஆளுங்கட்சியில் செல்வாக்கு மிகுந்த அமைச்சர் ஒருவருடன் பேசி வருவதாகவும் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 28ஆம் தேதி நமது 'ஒன் இந்தியா' தளத்தில் அவரது பெயரைக் குறிப்பிடாமல் செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம். அது அடுத்த ஒரு மாதத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது. விரைவில் அவர் திமுகவில் இணையவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் அணியின் முக்கிய தூண்களில் ஒருவராக இருந்து வந்த கோவை செல்வராஜ், ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்தும், அதிமுகவில் இருந்தும் விலகியுள்ளார். மேலும் அவரது பேச்சு, அவர் திமுகவில் சேரவிருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது.

ஓபிஎஸ் உடனான அவரது அதிருப்தி ஓரிரு மாதங்களாகவே தொடர்ந்து வந்துள்ளது. ஓபிஎஸ் போட்ட பிளானை டிராப் செய்ததே கோவை செல்வராஜுக்கு ஓபிஎஸ் மீது அப்செட் ஏற்பட காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் இருந்து திமுகவுக்கு 'டைவ்’ அடிக்க தயாராகும் முக்கிய புள்ளி.. அதிர்ச்சியில் ஓபிஎஸ்! ஓஹோ!

English summary

On October 28 last year, we reported that in our one India site was , Kovai selvaraj will left OPS due to some dissatisfaction with OPS and was talking to an influential minister in DMK. It has happened in the next one month. Kovai Selvaraj is said to be join DMK soon.