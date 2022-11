கிடைத்த “பவர்”.. அசைவத்துக்கு மாறிய ஜெகதீசன்! உடனே சரவெடி.. தமிழக கிரிக்கெட் வீரரின் உலக சாதனை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் 5 சதங்களையும் ஒரே போட்டியில் 277 ரன்களையும் குவித்து அசத்திய ஜெகதீசன் தமிழ்நாடு வீரர் ஜெகதீசன் கிரிக்கெட்டில் சாதிப்பதற்காக பல்வேறு வகைகளில் தயாராகி இருக்கிறார். அதில் ஒன்றுதான் உணவு முறை மாற்றம்.

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணியின் விக்கட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக இருப்பவர் ஜெகதீசன். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றாலும் சில போட்டிகளில் மட்டுமே இவருக்கு விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது.

அதிலும் பெரிய அளவில் சோபிக்க முடியாமல் போனதால் இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் விளையாட வேண்டும் என்ற அவரது கனவை அடைய முடியாமல் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார்.

English summary

