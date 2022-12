பொது சிவில் சட்டம் பற்றி பாஜகவுடன் விவாதிக்கத் தயார்! இடம் நாள் குறிக்கவும்! ஜெயினுல் ஆபிதீன் சவால்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பொது சிவில் சட்டம் பற்றி பாஜகவுடன் விவாதிக்கத் தயார் என தேசிய தவ்ஹீத் கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஜெயினுல் ஆபிதீன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

குஜராத்தில் பாஜக வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது செட்டப் என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

திருச்சியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது ஜெயினுல் ஆபிதின் கூறியதாவது;

