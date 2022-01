ஜல்லிக்கட்டு: 300 மாடுபிடி வீரர்கள்,150 பார்வையாளர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி - என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்

Chennai

சென்னை: கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்கும் மாடுபிடி வீரர்கள், பார்வையாளர்களுக்கு தமிழக அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. போட்டியில் பங்கேற்கும் மாடுபிடி வீரர்களும், பார்வையாளர்களும் 2 டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியதற்கான சான்றிதழ் அவசியம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூரில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டுப்போட்டிகள் உலக புகழ் பெற்றவை. வெளிநாட்டுப்பயணிகளும் ஜல்லிக்கட்டுப்போட்டிகளைக் காண வருவார்கள். மதுரை மாவட்டத்தில் அலங்காநல்லூரைபோல அவனியாபுரம், பாலமேடு பகுதிகளிலும் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும்.

இந்த ஆண்டும் ஜல்லிக்கட்டை விமரிசையாக நடத்த ஏற்பாடுகள் கடந்த 1 மாதங்களுக்கு முன்பே தொடங்கி விட்டன.

காளைகளுக்கு மண் குத்துதல், நீச்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகளை காளை வளர்ப்போர் அளித்து வருகின்றனர். இதன் மூலம் ஜல்லிக்கட்டு திடலில் காளைகள் நின்று விளையாடும். இந்த காளைகளை பிடிக்க மாடுபிடி வீரர்களும் பயிற்சியை தொடங்கி விட்டனர்.

