கள்ளக்குறிச்சியில் நிருபர் மீது தாக்குதல்! யாரையும் சும்மா விடக்கூடாது! கொதிக்கும் ஜவாஹிருல்லா!

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சியில் செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற வார இதழின் நிருபர் மீது சமூக விரோதிகள் தாக்குதல் நடத்திய நிகழ்வுக்கு மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நிருபர் மற்றும் புகைப்பட கலைஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களையும் , தூண்டியவர்களையும் கைது செய்து சட்டரீதியான கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்த அறிக்கையில் காவல்துறையினருக்கு வலியுறுத்தி கூறியிருப்பதாவது;

கள்ளக்குறிச்சி.. பத்திரிகையாளர்கள் மீது தாக்குதல்.. பின்னணியில் பள்ளி? - சீமான், வேல்முருகன் கண்டனம்

English summary

Jawahirullah has condemned the incident in which anti-social elements attacked the reporters of a weekly magazine who went to gather news in Kallakurichi.