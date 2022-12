தமிழகத்தில் கஞ்சாவே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும்! காவல்துறைக்கு ஜவாஹிருல்லா பாராட்டு!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த 5 நாட்களில் 403 கஞ்சா வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பாராட்டத்தக்கது என மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் தமிழகத்தில் கஞ்சாவே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டை 3.0.. சிக்கிய 403 வியாபாரிகள்.. சொத்துகள் முடக்கம் - அதிரடி காட்டிய காவல்துறை!

English summary

Jawahirullah said that the arrest of 403 ganja dealers in Tamil Nadu in the last 5 days is commendable.