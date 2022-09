முஸ்லிம்கள் இரையாகிவிடக் கூடாது.. சதிகளை முறியடிக்க ஓரணியில் நிற்போம் - ஜவாஹிருல்லா வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எவ்வளவு மோசமாக உணர்வுகள் தூண்டப்பட்டாலும் பொதுமக்கள் குறிப்பாக முஸ்லிம்கள் வன்முறைக்கு இரையாகிவிடக் கூடாது என மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தை அமளிக் காடாக்கும் பாஜகவின் சதித்திட்டத்தை தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து தடுக்க வேண்டும் என மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

சமூக நல்லிணக்கம், சமய நல்லிணக்கம் தழைத்தோங்கும் பூமியான தமிழ்நாட்டின் அமைதியைப் பாதுகாத்திட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜவாஹிருல்லா.

ஆர்எஸ்எஸ் நேரடியாகவே பேரணிகளை நடத்த அனுமதி பெற்றுள்ள சூழல் மிகவும் கவலைக்குரியதாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஜவாஹிருல்லா.

தமிழகத்தில் அமைதியை சீர்குலைக்க ஆர்.எஸ்.எஸ் முயற்சி! 3 முறை தடை செய்யப்பட்ட இயக்கம் அது -ஜவாஹிருல்லா

English summary

Manithaneya Makkal katchi leader Jawahirullah has emphasized that the public especially Muslims should not fall prey to violence no matter how bad feelings are stirred up.