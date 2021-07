ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த அறிக்கையை.. 3 மாதங்களில் தாக்கல் செய்ய ஏன் உத்தரவிடக் கூடாது? ஐகோர்ட் கேள்வி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து விசாரணை செய்து மூன்று மாதங்களில் அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய ஏன் உத்தரவிடக் கூடாது என்று தமிழ்நாடு அரசுக்குச் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கடந்த 2016, செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு காரணமாகச் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அங்கேயே சுமார் 75 நாட்கள் அவருக்குச் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் 2016 டிசம்பர் 5ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.

English summary

Madras High Court questioned the Tamil Nadu government why it can't order Arumugamsamy's commission to file a report within three months of the inquiry into the death of former chief minister Jayalalithaa. Tamilnadu EX CM Jayalalithaa passed away in 2016.